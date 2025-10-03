Калининградская Третьяковка заказывает аудиогиды за 1,7 млн рублей

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде заказал поставку аудиогидов для своих нужд. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Всего необходимо поставить 50 аудиогидов SPBAUDIO A-1 или аналогов. Речь идёт о плеерах с цветным дисплеем, встроенным динамиком, двумя выходами под наушники, клавиатурой со шрифтом Брайля и функцией ручного выбора аудиофайлов, предназначенных для самостоятельных экскурсий по музею. Также филиал заказывает 100 наушников, три зарядных устройства и пять кейсов для хранения. Товар необходимо поставить в течение 30 дней с даты заключения контракта по адресу: ул. Парадная Набережная, д.3.

Заявки на участие в торгах принимают со 2 по 10 октября. Итоги аукциона планируют подвести 14 октября. Контракт необходимо исполнить до конца года. Максимальная стоимость договора — 1 697 667 рублей. Указанный источник финансирования — средства бюджетных учреждений.

В начале сентября филиал закупил для нужд посетителей с детьми эргорюкзаки. В пресс-службе учреждения «Новому Калининграду» также сообщали о планах приобрести детские коляски.

