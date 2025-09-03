Торги на строительство волноломов и бун в Отрадном объявили в шестой раз

Госпредприятие «Балтберегозащита» в шестой раз объявило торги по поиску подрядчика, который займется строительством пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного. Извещение опубликовано на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 5,946 млрд рублей.

Подрядчику предстоит возвести гидротехнические сооружения — волноломы (5 штук) и буны (1 штука). Протяженность участка, начинающегося от Гаузупского ручья, — 1400 м. «Класс гидротехнического сооружения — III, расчетный срок службы — 50 лет, намыв искусственного песчаного пляжа — 4500 м. п.», — отмечается в документации. Заявки принимаются до 19 сентября, итоги аукциона планируется подвести 23 сентября.

Торги объявлялись ранее пять раз, впервые — в ноябре 2024 года, затем подрядчика пытались найти в марте, июне, июле. Весной после корректировки стоимость контракта была увеличена с 5,6 до 5,946 млрд рублей.

