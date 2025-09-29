Торги на берегоукрепление в Отрадном приостановлены по жалобе

Все новости по теме: Пляжный вопрос

Федеральная антимонопольная служба рассматривает жалобу, по которой было приостановлено определение поставщика для строительства пляжеудерживающих сооружений в районе посёлка Отрадное. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно размещённому на сайте протоколу подведения итогов аукциона, комиссия отклонила все поступившие во время торгов заявки. Указанная причина — отсутствие подтверждённого необходимого опыта для выполнения указанных работ. 23 сентября торги признали несостоявшимися. 25 сентября в ФАС поступила жалоба от ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» из Московской области. Представители компании посчитали решение комиссии необоснованным. В тексте жалобы указано на наличие у компании опыта в строительстве мостовых переходов, в комплекс сооружений которых входят берегоукрепительные устройства. ООО «УПМК-22» просит отменить итоги торгов и назначить дату повторного рассмотрения заявок. В настоящее время жалоба находится на рассмотрении.

В начале сентября ГБУ «Балтберегозащита» в шестой раз объявило торги на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного. Речь идёт о третьем подэтапе второго этапа строительства после проведения корректировки проекта. Начальная цена контракта — 5,946 млрд рублей.

Подрядчику необходимо возвести гидротехнические сооружения — волноломы (пять штук) и буны (одна штука). Протяжённость участка, начинающегося от Гаузупского ручья, — 1400 м. «Класс гидротехнического сооружения — III, расчётный срок службы — 50 лет, намыв искусственного песчаного пляжа — 4500 м. п.», — отмечается в документации. Торги объявлялись ранее пять раз, впервые — в ноябре 2024 года, затем подрядчика пытались найти в марте, июне, июле. Весной после корректировки стоимость контракта была увеличена с 5,6 до 5,946 млрд рублей.

Тема в развитии



