На реконструкцию очистных сооружения на Балтийском шоссе направили 3,3 млрд (фото)

В Калининграде с 2026 года начнётся реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе. На эту цель направляют 3,3 млрд руб. казначейского кредита. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Модернизация должна позволить увеличить объём сброса стоковых вод и продлить работу очистных сооружений на 20-30 лет.

Кроме того, планируется построить магистральный коллектор в северо-западной части Калининграда. Это должно увеличить пропускную способность сетей Чкаловска, Сельмы и района Согласия (примерно 27,4 га), а также разгрузить коллектор постройки 80-х годов. Ориентировочно все работы завершатся в 2028 году.