В Калининграде планируют перекрыть ряд улиц из-за легкоатлетического марафона

Карта: Telegram-канал администрации Калининграда

В центре Калининграда 13 сентября планируют перекрыть автомобильное движение в связи с проведением ежегодного легкоатлетического марафона. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Старт/финиш будет на стадионе „Балтика“, маршрут пойдёт по Дм. Донского — Румянцева — Гвардейскому и Московскому проспектам — Октябрьской с разворотом на набережной Ветеранов. Просим горожан и гостей Калининграда учитывать данную информацию при планировании своих передвижений в этот день», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать с 12 до 18 часов.