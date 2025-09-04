Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото)

Центр Калининграда в субботу, 13 сентября, был перекрыт для проведения Первого калининградского марафона. Еще до старта события организаторы спортивного мероприятия собрали негатив от автомобилистов. Часть их советовала проводить мероприятие не в субботу, а в воскресенье, но основная масса требовала бегать на стадионе или устраивать соревнования за пределами города. Были жалобы и от спортсменов — некоторые из них не смогли пройти регистрацию на сайте марафона.

Тем не менее, забег прошёл и ему даже повезло с погодой (протокол опубликован тут). Всего в марафоне приняли участие несколько сотен человек. Самой привлекательной стала дистанция в 10,5 км — её пробежали почти три сотни человек.

Кроме того, в программе был марафон на 42,2 км, экиден на 42,2 км, полумарафон на 21,1 км, а также фан-забег для детей и взрослых в 1,5 км.

Маршрут проходил по Московскому проспекту с забеганием на мемориал 1200 гвардейцам и Гвардейский проспект.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»