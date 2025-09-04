Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото)

Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото) Перекрыть и побегать: марафонцы собрали медали и гнев автомобилистов Калининграда (фото)
Все новости по теме: Спорт

Центр Калининграда в субботу, 13 сентября, был перекрыт для проведения Первого калининградского марафона. Еще до старта события организаторы спортивного мероприятия собрали негатив от автомобилистов. Часть их советовала проводить мероприятие не в субботу, а в воскресенье, но основная масса требовала бегать на стадионе или устраивать соревнования за пределами города. Были жалобы и от спортсменов — некоторые из них не смогли пройти регистрацию на сайте марафона.

Тем не менее, забег прошёл и ему даже повезло с погодой (протокол опубликован тут). Всего в марафоне приняли участие несколько сотен человек. Самой привлекательной стала дистанция в 10,5 км — её пробежали почти три сотни человек.

Кроме того, в программе был марафон на 42,2 км, экиден на 42,2 км, полумарафон на 21,1 км, а также фан-забег для детей и взрослых в 1,5 км.

Маршрут проходил по Московскому проспекту с забеганием на мемориал 1200 гвардейцам и Гвардейский проспект.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter