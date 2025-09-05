КЖД: 6 сентября из-за Дня Зеленоградска корректируется расписание «Ласточки»

В связи с празднованием Дня города в Зеленоградске временно 6 сентября изменится расписание вечернего электропоезда в Калининград. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Пригородный поезд, отправляющийся со станции Зеленоградск-Новый в 21:55, будет отменен. Вместо него назначается «Ласточка», которая отправится в Калининград в 23:30 и прибудет на Южный вокзал в 00:14. В пути предусмотрены все остановки.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».


