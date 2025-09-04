Полёт самолета, световое шоу и карнавал: в Зеленоградске отметят День города

В Зеленоградске 6 и 7 сентября состоится празднование Дня города (0+). Для гостей будут работать различные городские площадки с тематическими представлениями, сообщает сайт горадминистрации.



Центром праздника станет площадь Роза ветров. В 11:00 в субботу здесь пройдет «Зарядка со звездой» с участием чемпионов по смешанным единоборствам ММА, затем стартует фестиваль боевых искусств, зумба-фитнес программа «Красота в движении». В 12:45 — парусная регата, в 12:45-14:00 — водное шоу от театра на воде «ФлайбордКалининград», спуск брендированного драккара, театрализованное историческое представление.

Церемония открытия Дня города состоится в 14:00-14:15. Гостям обещают показательный полёт самолета. В 14:15 стартует концертная программа, в 19:00-20:00 — показ мод от победительниц конкурса Миссис Калининград «Бегущая по волнам» и танцевальное шоу театра танца «Колесо». В 20:00-21:45 — праздничная шоу-программа, выступления групп «Диско Дяди», «Громче», световое шоу.

В воскресенье, 7 сентября с 13:00 до 16:00 состоится пешеходный арт-проект «Народный карнавал в Зеленоградске», организаторами которого выступают общественное движение «Красивый выход», «Народный карнавал» (Москва). Маршрут: Музей старинных игрушек — городской краеведческий музей — сквер королевы Луизы — Курортный проспект — Музей курортной моды.

С полной программой Дня города Зеленоградска можно познакомиться на сайте областного туристско-информационного центра по ссылке.