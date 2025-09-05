Премию учителям, подготовившим олимпиадников, планируют увеличить до 100 тыс.

Премию губернатора учителям, которые подготовили призеров и победителей Всероса, планируют увеличить в два раза до 100 тыс. руб. Проект соответствующего указа губернатора в настоящее время проходит публичное обсуждение на сайте правительства области.



Проект подготовлен региональным министерством образования. Документ предполагает изменение размера премии губернатора Калининградской области педагогическим работникам, подготовившим учащихся региональных общеобразовательных организаций, которые стал призерами и победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Размер премии предлагается увеличить с 50 до 100 тыс. руб.