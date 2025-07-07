Губернатор поручил открыть линию для студентов, обучающихся в других регионах

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных считает, что калининградские выпускники школ, которые поступили в вузы в других регионах РФ, «должны быть под контролем», для них должна быть открыта специальная единая линия. Об этом губернатор сказал на заседании правительства области в понедельник, комментируя итоги государственной итоговой аттестации за 2025 год.

«На балу медалистов, когда поздравлял и вручал грамоты, спрашивал у каждого, кто где будет учиться. Что очень радует — порядка 95-97% тех, кто был на сцене, планируют обучаться в Калининградской области. Часть — в Москве и Санкт-Петербурге, но говорили, что хотели бы вернуться в Калининградскую область», — рассказал Беспрозванных.

Он добавил, что очень важно, чтобы школьники, которые уезжают учиться за пределы региона, «всегда у нас были под контролем». «Если им нужна помощь — должен быть телефон, куда они должны обратиться. На базе представительства [Калининградской области] я поручение дал, организовали. Нужно сделать единую линию, может в минобре», — сказал Беспрозванных.

Он также поручил в два раза увеличить губернаторские премии учителям, которые помогают школьникам достигать высоких результатов. Министр образования Светлана Трусенева уточнила, что речь идет о «порядка 20 премий учителям и 47 премий олимпиадникам».

По обновленным данным министерства образования, представленным на заседании правительства, в Калининградской области в 2025 году ЕГЭ на 100 баллов сдали 57 человек (в 2024 году — 34 человека). Наибольшая доля стобалльников в этом году — по химии (27 человек), литературе (10) и информатике (6 человек). Количество стобалльников по физике по сравнению с прошлым годом уменьшилось — их оказалось 2. Годом ранее их было 6.

Кроме того, сообщает пресс-служба правительства, в 2025 году в Калининградской области по итогам года — 864 медалиста (510 — получатели золотых медалей, 354 — серебряных).