Калининградстат: каждый пятый безработный в регионе имеет высшее образование

В Калининградской области 21% безработных имеют высшее образование. Об этом в своём докладе сообщает Калининградстат.

Уровень безработицы во втором квартале года в регионе составил 2%. Из 10,9 тыс.человек 38,1% получили среднее общее образование, 28,5% — среднее профессиональное по программе подготовки специалистов среднего звена, 21,9% — высшее. 7,3% имеют среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, 4,2% — основное общее. 34,2% безработных ищут работу в течение 9-12 месяцев.

Численность рабочей силы составила 527,5 тыс. человек. Из них 28,8% имеют среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, 22,9% — высшее, 22,8% — среднее профессиональное по программе подготовки специалистов среднего звена. 19,3% занятых получили среднее общее образование, 6,2% не имеют основного общего.