В новом кампусе БФУ им. И. Канта планируют запустить Центр управления полетами

В новом кампусе БФУ им. И. Канта планируют запустить Центр управления полетами
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Наука

В новом кампусе БФУ им. И. Канта в здании Института высоких технологий планируется запуск Центра управления полетами, специалисты которого будут вести прием и обработку телеметрии с космических аппаратов. Об этом сообщил директор «ОКБ «Факел» Павел Дронов во время визита в вуз, отмечается на сайте университета.

«Такой центр решает кадровые задачи — подготовка наших специалистов Балтийского командно-измерительного пункта, а также новых кадров. И, главное, практическая задача Центра — вести прием и обработку данных с космических аппаратов, корректировать полеты в режиме реального времени», — отметил Дронов.

Кроме того, в корпусе хотят разместить космическую Лабораторию разработки, конструирования и испытаний космических аппаратов и двигательных установок. В штат войдут не только опытные эксперты предприятия, но также аспиранты и шесть магистрантов университета программы «Физические процессы в космических двигательных установках», отметили в вузе. «В первую очередь мы хотим спроектировать спутники, которые будут решать задачи Калининградской области. Речь идет о дистанционном зондировании земли, фотофиксации сельхозугодий и балтийского побережья. Данные важны для развития сельского хозяйства и берегозащиты в регионе. Функционал малых спутников, конечно, планируем расширить. Новый кампус „Кантиана“ позволит развернуться плодотворной исследовательской и испытательной деятельности», — отметил Дронов.

По словам и.о. ректора БФУ Максима Демина, планируется, что команда завершит проектирование, а также конструкторские и испытательные работы осенью 2027 года.

На сегодня строительная готовность корпуса Института высоких технологий кампуса «Кантиана» составляет 85%.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter