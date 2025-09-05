В новом кампусе БФУ им. И. Канта планируют запустить Центр управления полетами

В новом кампусе БФУ им. И. Канта в здании Института высоких технологий планируется запуск Центра управления полетами, специалисты которого будут вести прием и обработку телеметрии с космических аппаратов. Об этом сообщил директор «ОКБ «Факел» Павел Дронов во время визита в вуз, отмечается на сайте университета.

«Такой центр решает кадровые задачи — подготовка наших специалистов Балтийского командно-измерительного пункта, а также новых кадров. И, главное, практическая задача Центра — вести прием и обработку данных с космических аппаратов, корректировать полеты в режиме реального времени», — отметил Дронов.

Кроме того, в корпусе хотят разместить космическую Лабораторию разработки, конструирования и испытаний космических аппаратов и двигательных установок. В штат войдут не только опытные эксперты предприятия, но также аспиранты и шесть магистрантов университета программы «Физические процессы в космических двигательных установках», отметили в вузе. «В первую очередь мы хотим спроектировать спутники, которые будут решать задачи Калининградской области. Речь идет о дистанционном зондировании земли, фотофиксации сельхозугодий и балтийского побережья. Данные важны для развития сельского хозяйства и берегозащиты в регионе. Функционал малых спутников, конечно, планируем расширить. Новый кампус „Кантиана“ позволит развернуться плодотворной исследовательской и испытательной деятельности», — отметил Дронов.

По словам и.о. ректора БФУ Максима Демина, планируется, что команда завершит проектирование, а также конструкторские и испытательные работы осенью 2027 года.

На сегодня строительная готовность корпуса Института высоких технологий кампуса «Кантиана» составляет 85%.