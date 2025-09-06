В Калининграде увеличивают число утренних автобусов на 15-м маршруте

В работу 15-го муниципального автобусного маршрута в Калининграде с понедельника вносятся изменения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 8 сентября увеличено количество автобусов с 7 до 8 утра в сторону ул. Аксакова в 2 раза. Интервал движения 7 мин. В течение всего дня сокращено время на рейс. Теперь интервал движения утром и вечером 10 мин., днем 11 мин», — уточнили в мэрии.

Как отмечается в сообщении решение о внесении изменений в работу 15-го маршрута было принято по итогам недельного мониторинга.

