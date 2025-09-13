Власти: «мы смогли отладить» движение транспорта к школе на Благовещенской

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Проблема с транспортной доступностью нового корпуса школы № 58 на ул. Благовещенской, о которой калининградцы сообщали в начале сентября, решена. Такое мнение высказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Эта неделя была вся посвящена отлаживанию движения транспорта по ул. Молодой Гвардии — 15-й маршрут к школе на ул. Благовещенской. Мы начали мониторить его с 1 сентября. Потом через два дня получили жалобы от жителей. Каждое утро начинается у сотрудников комитета транспорта на остановке на улице Аэропортной. Мы увеличили количество подвижного состава, добились того, чтобы сократить и время ожидания, и чтобы была оптимальная заполняемость салона. Видео салона, видео ожидающих детей, пассажиров на остановке Аэропортной обрабатываются специалистами и, с моей точки зрения, мы там смогли отладить движение. По крайней мере, жители больше не информируют о проблеме», — рассказала Дятлова.

Новый корпус школы № 58 на ул. Благовещенской открылся 1 сентября. Добраться до него можно тремя автобусами. Помимо существовавших ранее 11 и 26 маршрута, был введён новый — № 15 — от ул. Аксакова до Дворца спорта «Янтарный». По итогам мониторинга, проведённого в первые дни сентября, число автобусов на маршруте в утреннее время было решено увеличить с 8 сентября.

