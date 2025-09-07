В Калининградской области ввели выплату депортированным из недружественных стран

Депортированные из недружественных государств граждане России могут рассчитывать на единовременную выплату в 10 тысяч рублей на человека. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных, документ вступает в силу через 10 дней после опубликования.



Постановлением вносятся поправки в региональный Социальный кодекс. На выплату могут рассчитывать депортированные граждане России, проживающие в пункте временного размещения. Перечисление средств будет заниматься центр содействия переселению «Соотечественник» в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении денежной выплаты.

Недружественными странами являются государства и территории, совершающие в отношении Российской Федерации недружественные действия. Их перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года. В число этих государств входят США, члены Европейского союза, Канада, Великобритания, Украина, Япония, Корея, Тайвань и др.