В Калининградской области ввели выплату депортированным из недружественных стран

Все новости по теме: Социальные проблемы

Депортированные из недружественных государств граждане России могут рассчитывать на единовременную выплату в 10 тысяч рублей на человека. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных, документ вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Постановлением вносятся поправки в региональный Социальный кодекс. На выплату могут рассчитывать депортированные граждане России, проживающие в пункте временного размещения. Перечисление средств будет заниматься центр содействия переселению «Соотечественник» в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении денежной выплаты.

Недружественными странами являются государства и территории, совершающие в отношении Российской Федерации недружественные действия. Их перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года. В число этих государств входят США, члены Европейского союза, Канада, Великобритания, Украина, Япония, Корея, Тайвань и др.

Напомним, в феврале 2024 года из Латвии депортировали военного пенсионера Бориса Каткова с бессрочным запретом на возвращение в связи с тем, что «он представляет угрозу национальной безопасности». После депортации мужчина направился в Калининград. Каткова временно поселили в общежитии квартирного типа БФУ им. Канта. В Латвии у него остались сын, дочь и внуки. Спустя некоторое время областное правительство выделило 82-летнему мужчине служебную двухкомнатную квартиру.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter