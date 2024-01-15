Выдворенного из Латвии военного пенсионера временно поселили в общежитии БФУ

Депортированного из Латвии 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова временно поселили в общежитии квартирного типа БФУ им. Канта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.



«Балтийский федеральный университет предоставил временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа. Ректор Александр Федоров будет ходатайствовать губернатору региона о выделении служебной квартиры», — отметили в пресс-службе.

Бориса Каткова депортировали из Латвии с бессрочным запретом на возвращение в связи с тем, что «он представляет угрозу национальной безопасности». Пенсионера встретили в Псковской области 13 января. Впоследствии Катков отправился в Калининград. «Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю», — сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Катков работал в БФУ им. Канта. В 2007 году при его непосредственном участии в Латвии было открыто официальное представительство Российского государственного университета в Риге. Как сообщала «Новому Калининграду» бывший первый проректор БФУ им. Канта Ирина Кукса, в течение более 15 лет Катков был руководителем этого представительства. Одновременно он возглавлял Латвийско-российскую ассоциацию сотрудничества. «Это русскоязычные граждане, многие — [граждане] Латвии, многие проблемы с гражданством испытывали. Их основная цель и задача была — формирование русскоязычного комьюнити, русского мира за рубежом», — поясняла Кукса.

В посольстве России в Латвии заявили, что считают решение латвийских властей «абсолютно антигуманным» и нарушающим принцип «неразделения» семьи. В Латвии у Каткова остались супруга, дети и внуки. В посольстве также высказали мнение, что это решение «грубейшим образом попирает положения двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года».