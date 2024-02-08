Выдворенному из Латвии военному пенсионеру выделили квартиру в Калининграде

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82-летнему военному пенсионеру Борису Каткову, выдворенному из Латвии, выделили служебную двухкомнатную квартиру в Калининграде, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.

«Двушка в новом доме, с ремонтом, в Центральном районе. Мебель он сейчас выбирает, мы ему оплатим», — рассказал он, уточнив, что к Каткову в среду приехала жена.

Напомним, 82-летний военный пенсионер Борис Катков был депортирован из Латвии с бессрочным запретом на возвращение в связи с тем, что «он представляет угрозу национальной безопасности». После депортации мужчина направился в Калининград. Бориса Каткова временно поселили в общежитии квартирного типа БФУ им. Канта. В Латвии у него остались сын, дочь и внуки.

Борис Катков известен многим калининградцам. В 2007 году при его непосредственном участии в Латвии было открыто официальное представительство Российского университета в Риге, нынешнего БФУ имени Канта, в течение более 15 лет Катков был руководителем этого представительства. Одновременно он возглавлял Латвийско-российскую ассоциацию сотрудничества. По ходатайству вуза Каткову было решено предоставить служебное жилье в Калининграде. 

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