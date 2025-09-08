Власти назвали срок полного перехода на светодиодные светильники в Калининграде (фото)

Власти Калининграда рассчитывают полностью перейти на светодиодные светильники на улицах города за три года. Об этом сообщила журналистам глава горадминистрации Елена Дятлова во время рабочего выезда.

«Большая программа по освещению», по словам сити-менеджера, была запущена в Калининграде в 2022 году. Она предусматривает замену светильников, опор и оборудования питающих пунктов. Так, в 2022 году было заменено не более 20 опор, в 2023–24-м — порядка 400, в текущем в планах «уже тысяча».


«У нас есть действующий контракт по содержанию уличного освещения, который предусматривает замену в 25-м и в 26-м году по 4 тысячи светильников с NEMA-разъёмами, которые позволяют нам потом удалённо контролировать работоспособность, отключение и включение светильников. Также, чтобы обеспечить полный контроль после замены светильников, мы параллельно меняем питательные пункты, оснащая их системой удалённого доступа. То есть, если мы заходим на какой-то участок, мы на этом участке меняем светильники, устанавливаем умные „головы“, которые позволяют контролировать светильники, и ремонтируем питательные пункты, что нам позволяет в процессе сократить затраты по контролю и улучшить качество уличного освещения», — пояснил директор «Калининградской службы заказчика» Александр Демешко.

Помимо светодиодных светильников, экономить на электроэнергии позволяет установка двухтарифных счётчиков. Они, по словам Демешко, снижают расходы на 30%.

В 2022 году в ответ на жалобы калининградцев на тусклое уличное освещение власти сообщали, что «на модернизацию и постепенную замену фонарей необходимо немало времени».

