Власти объяснили, почему в Калининграде днём горят фонари

Уличные светильники в Калининграде включают в дневное время для проверки и последующего проведения ремонтных работ. Об этом рассказал директор «Калининградской службы заказчика» Александр Демешко во время рабочего выезда главы горадминистрации Елены Дятловой по объектам дорожно-транспортной инфраструктуры.

«У нас в планах два раза в неделю объезд. Это вторник и четверг в ночное время, чтобы выявить те неработающие светильники, которые мы ещё не поменяли. Мы выявили во время объезда, на следующий день бригада выезжает, включает сеть, смотрит, где точно, и меняет, поэтому это уже плановая работа, без этого мы никак [не можем]», — пояснил Демешко.

«Но в любом случае, пускай жители города Калининграда по-прежнему об этом сообщают, для нас это как точка контроля, — добавила Елена Дятлова. — Это дополнительная возможность проверить, действительно ли ведутся какие-то работы. Либо это сбой, нужно просто погасить и найти решение».

Власти Калининграда рассчитывают полностью перейти на светодиодные светильники на улицах города за три года.