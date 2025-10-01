«Народную тропу» от Майского до Невского обещают замостить в этом году

В Калининграде «народную тропу» от переулка Майского до улицы Невского обещают замостить в этом году. О том, что жители добивались создания двух пешеходных проходов по обеим сторонам школы № 33, но получат, вероятно, только один, во вторник, 30 сентября, рассказала Елена Дятлова.

«Там два прохода, первый — это который мы уже обустраиваем и где мы выбрали подрядную организацию (когда мы в январе гуляли по улице Майской, мы говорили про этот проход), — пояснила Дятлова. — Подрядчик должен сделать пешеходную связь, чтобы люди могли выходить на остановочные комплексы на улице Невского. Вы же сейчас говорите про еще одну связь, которая может возникнуть после перемещения школьного забора. В этом году эту связь мы делать не будем, с моей точки зрения она является не такой критичной. Можно пройти и по улице Куйбышева. Посмотрим, будем ли мы ее вообще делать».

В начале сентября горвласти нашли подрядчика для выполнения работ по обустройству пешеходных связей в районе пер. Майского, 1 и ул. Невского, 46.

Контракт заключили с ООО «ГОСТ» 2 сентября. Тогда же подрядчик должен был приступить к его исполнению, но на сегодняшний день, как сообщили «ННовому Калининграду» местные жители, рабочие на объекте не появились. Всего на работы отводится 70 дней. Срок исполнения контракта — 26 декабря 2025 года. Помимо мощения дорожки запланирован монтаж наружного освещения.

В 2024 году указанная территория участвовала в голосовании по выбору объектов для благоустройства, но победу не одержала.