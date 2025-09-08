Власти: проектирование Закатной отложили, но в будущем она «очень сильно нужна»

Проектирование ул. Закатной в Калининграде отложили, но в будущем она «очень сильно нужна» городу. Такое мнение высказала глава горадминистрации Елена Дятлова в ходе рабочего выезда по объектам дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Улицу Закатную мы чуть отложили сейчас в реализацию. Почему отложили? Сложный объект. Не всех сегодня объектов, которые уже прошли экспертизу, начнут строительство. Проектировать в стол не надо. Конечно, в будущем очень сильно нужна улица Закатная, которая выйдет в перекрёсток с улицей Александра Невского.<...> Мы всегда живём в том бюджете, который есть, и исходя из той доходной части, которую мы получаем. Сейчас пока улицу Закатную мы не можем себе позволить», — отметила Дятлова.

Ориентировочная протяжённость улицы Закатной составляет 1160 м. Она должна была соединить Орудийную и Героя России Мариенко с улицей Александра Невского и разгрузить движение на Артиллерийской. Торги на проектирование Закатной и участка Арсенальной власти объявили в сентябре 2021 года. Победу одержало ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга, однако в мае того же года подрядчик принял решение расторгнуть контракт. Одним из оснований стало несоответствие предоставленных чиновниками исходных данных проекта планировки территории действующим нормам. Власти объявили новый конкурс по поиску проектировщика в сентябре 2022 года. Контракт стоимостью 8,2 млн рублей заключили с компанией «Асгард». Она должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не произошло. О том, что власти Калининграда разрывают контракт на проектирование ул. Закатной, стало известно в июле 2025 года.