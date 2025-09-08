Ермак назвал средний доход туристов, приезжающих в Калининградскую область

Средний доход туристов, приезжающих в регион, вырос примерно до 120 тысяч рублей. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

По его словам, увеличился как средний доход туристов, так и их возраст. «Если раньше возраст был 40 лет, то сейчас это, по-моему, 42-43 года. Возраст гостей и средний доход гостей увеличились. То есть раньше это было где-то 98-100 тысяч. Сейчас, в этом году, мы смотрим, что средний доход гостей, которые к нам приезжают, составляет примерно 120 тысяч», — рассказал министр.

Он отметил, что 50% от всех туристов приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.