Ермак: турпоток в Калининградскую область в 2025-м оказался ниже ожидаемого

Туристический поток в Калининградскую область по итогам восьми месяцев 2025 года оказался ниже ожидаемого. По предварительным данным «СберАналитики», рост составил 5%. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Он отметил, что данные будут корректироваться после предоставления данных аэропортом «Храброво», КЖД и таможней.

«Почему не достигли динамики в 15%? У нас и не было такой задачи, мы просто прогнозировали, что будет так из-за ситуации с разливом мазута в Анапе. Понятно, что скорректировала очень многие планы отдыхающих погода. Глубина бронирования изменилась, она стала совсем небольшой. Сейчас отдыхающие смотрят прогноз погоды. Если дожди, то меняют свои планы и не летят в Калининград — летят в какой-то другой регион, где с погодой получше. Вот, мне кажется, это основная причина того, чтобы мы не получили тех цифр, о которых думали. Плюс для кого-то определяющим фактором стала дороговизна билетов на самолёт», — сообщил министр.