Ермак: турпоток в Калининградскую область в 2025-м оказался ниже ожидаемого

Все новости по теме: Туризм

Туристический поток в Калининградскую область по итогам восьми месяцев 2025 года оказался ниже ожидаемого. По предварительным данным «СберАналитики», рост составил 5%. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Он отметил, что данные будут корректироваться после предоставления данных аэропортом «Храброво», КЖД и таможней.

«Почему не достигли динамики в 15%? У нас и не было такой задачи, мы просто прогнозировали, что будет так из-за ситуации с разливом мазута в Анапе. Понятно, что скорректировала очень многие планы отдыхающих погода. Глубина бронирования изменилась, она стала совсем небольшой. Сейчас отдыхающие смотрят прогноз погоды. Если дожди, то меняют свои планы и не летят в Калининград — летят в какой-то другой регион, где с погодой получше. Вот, мне кажется, это основная причина того, чтобы мы не получили тех цифр, о которых думали. Плюс для кого-то определяющим фактором стала дороговизна билетов на самолёт», — сообщил министр.

В апреле Андрей Ермак вдвое увеличил прогноз турпотока в Калининградскую область в 2025 году. «В конце года <...> мы оценивали рост примерно на уровне 8% по отношению к прошлому году. Сейчас мы уже понимаем, что, скорее всего, это будет на уровне плюс 15%. Мы это видим и по данным аэропорта, и по данным железной дороги, ну и по броням в отелях», — сказал тогда министр.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter