Начальник УФСИН: чтобы вернуться в общество, заключенные должны трудиться

Заключенные, отбывающие различные сроки в исправительных учреждениях, должны трудиться, чтобы выйти в общество ресоциализированными. Об этом заявил начальник регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Дмитрий Пестов на совместном заседании комитетов Калининградской ТПП во вторник.

«В нашей Калининградской области восемь исправительных учреждений. Из них шесть — так называемые трудовые. Мы обязаны осужденных привлекать к труду. Они обязаны выполнять работу в местах, определенных администраций исправительных учреждений. Чтобы их обеспечить трудом, нам необходимы объемы работы», — рассказал Пестов. По его словам, все заключенные в Калининградской области — местные жители, которые потом «выходят в общество». «Чтобы они вышли в общество ресоциализированными, они должны трудиться и работать», — добавил он. Глава УФСИН также отметил, что «по итогам 8 месяцев 2025 года, численность осужденных [подлежащих трудоустройству] составила 1012 человек, из них 990 человек работают».

Пестова поддержал президент Калининградской ТПП Феликс Лапин. «Всякое в жизни бывает. В нашем государстве это точно. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. И самое главное, что те люди, которые сегодня находятся там [в исправительных учреждениях], должны выйти в общество. <...> Когда человек находится в замкнутом пространстве и у него нет возможности заниматься трудом, активной какой-то деятельностью, он уходит в себя и выходит не совсем адекватный к нормальной жизни. И хотелось бы, чтобы эти люди были ресоциализированы. То есть они вписывались в наше общество без особых проблем. Поверьте, это достаточно непросто», — сказал Лапин.

Напомним, ранее пресс-служба УФСИН сообщала, что для дополнительного привлечения осужденных к оплачиваемому труду в исправительной колонии № 13 поселка Славяновка оборудовали новую зимнюю теплицу и приступили к выращиванию зеленого лука.