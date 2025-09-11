БФУ: средний балл ЕГЭ поступающих на «Лечебное дело» составил более 90

В 2025 году средний балл за один ЕГЭ выпускников, зачисленных на «Лечебное дело» в БФУ им. Канта, составил 92,36. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Будущие врачи сдавали химию, биологию и русский язык. Для поступления в БФУ им необходимо было набрать 257 баллов. Обучение на бюджетной основе будут проходить 150 первокурсников, а на платной — 80. Им предстоит учиться шесть лет. «Студентов готовят не только успешно проводить диагностику и лечение заболеваний, но и заниматься просветительской и профилактической работой», — сообщается на сайте университета.

Ранее сообщалось, что специальностью с самым высоким проходным баллом в БФУ им. И. Канта оказалось направление подготовки «Лечебное дело».