На пять направлений в БФУ абитуриенты подали более тысячи заявлений

В 2025 году на пять направлений в БФУ им. И. Канта абитуриенты подали более 1000 заявлений на поступление. Об этом сообщила пресс-служба университета в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Больше всего заявлений зафиксировали на направлении подготовки «Лечебное дело» — 1612. Конкурс составил 27,69 чел. на место. На втором месте по количеству поданных заявлений оказалась «Реклама и связи с общественностью» (1196 заявлений, конкурс — 60,64), а на третьем — менеджмент (профиль «Менеджмент и маркетинг») с 1068 заявлениями и конкурсом 53,81 на место. Ещё по 1018 заявлений зафиксировали на бизнес-информатике (профиль «Цифровая бизнес-аналитика»), а также на прикладной математике и информатике (профиль «Искусственный интеллект и анализ данных»). Конкурс составил 43,14 и 16,51 на место соответственно.

Ранее сообщалось, что специальностью с самым высоким проходным баллом в БФУ им. И. Канта оказалось направление подготовки «Лечебное дело». Средний балл ЕГЭ составил 92,36. 

