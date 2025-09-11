«Это «большой сюрприз»: в Гвардейске устанавливают «тематические» люки

В Гвардейске обычные канализационные люки меняют на «тематические», которые создаются по индивидуальным эскизам. Об этом сообщил в прямом эфире Центра управления регионом в четверг глава администрации муниципалитета Максим Коломиец.

«Перед Днем города мы установили пять люков, сейчас эти работы продолжим. Еще двадцать и более люков мы установим на территории города. Они будут тематической направленности, но что на них будет изображено, пока секрет, не будем забегать вперед. Это необычные люки с интересной смысловой нагрузкой. Гвардейцы уже видели „кошачий двор“, „набережную“, и еще будут интересные экскизы. Вместе с подрядчиком коллеги разрабатывали к каждому люку свой эскиз. Это большой сюрприз. Я уверен, что всем понравится», — рассказал сити-менеджер Гвардейска.

Напомним, в конце июня Максим Коломиец сообщил, что в городе установят «современные лавочки» с «кодом Гвардейска». «Это такой будет сюрприз для всех, не просто стандартные лавочки», — сказал он.