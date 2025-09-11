«Это «большой сюрприз»: в Гвардейске устанавливают «тематические» люки

Все новости по теме: Городской облик

В Гвардейске обычные канализационные люки меняют на «тематические», которые создаются по индивидуальным эскизам. Об этом сообщил в прямом эфире Центра управления регионом в четверг глава администрации муниципалитета Максим Коломиец.

«Перед Днем города мы установили пять люков, сейчас эти работы продолжим. Еще двадцать и более люков мы установим на территории города. Они будут тематической направленности, но что на них будет изображено, пока секрет, не будем забегать вперед. Это необычные люки с интересной смысловой нагрузкой. Гвардейцы уже видели „кошачий двор“, „набережную“, и еще будут интересные экскизы. Вместе с подрядчиком коллеги разрабатывали к каждому люку свой эскиз. Это большой сюрприз. Я уверен, что всем понравится», — рассказал сити-менеджер Гвардейска.

Напомним, в конце июня Максим Коломиец сообщил, что в городе установят «современные лавочки» с «кодом Гвардейска». «Это такой будет сюрприз для всех, не просто стандартные лавочки», — сказал он.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter