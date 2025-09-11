В УМВД по Калининградской области назначен новый начальник полиции

На должность заместителя начальника УМВД по Калининградской области — начальника полиции назначен полковник полиции Сергей Рейсон. Как сообщает пресс-служба УМВД, с апреля 2022 года он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе. Своего нового заместителя представил начальник УМВД генерал-майор полиции Александр Сокрутенко.
На освободившуюся должность заместителя начальника полиции по оперативной работе назначен полковник полиции Денис Дуплякин, ранее возглавлявший Управление уголовного розыска регионального УМВД.
Отметим, ранее должность начальника полиции — замначальника УМВД занимал Андрей Першиков.