В УМВД по Калининградской области назначен новый начальник полиции
Сергей Рейсон. Фото пресс-службы УМВД
На должность заместителя начальника УМВД по Калининградской области — начальника полиции назначен полковник полиции Сергей Рейсон. Как сообщает пресс-служба УМВД, с апреля 2022 года он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе. Своего нового заместителя представил начальник УМВД генерал-майор полиции Александр Сокрутенко. 

На освободившуюся должность заместителя начальника полиции по оперативной работе назначен полковник полиции Денис Дуплякин, ранее возглавлявший Управление уголовного розыска регионального УМВД.

Отметим, ранее должность начальника полиции — замначальника УМВД занимал Андрей Першиков.



