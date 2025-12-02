УМВД по Калининградской области временно возглавил Сергей Рейсон

УМВД по Калининградской области временно возглавил Сергей Рейсон
Сергей Рейсон. Фото пресс-службы УМВД

Управление Министерства внутренних дел по Калининградской области временно возглавил полковник полиции Сергей Рейсон. Соответствующая информация размещена на сайте УМВД. Как отмечает Rugrad со ссылкой на источники в управлении, руководивший УМВД с 2021 года генерал-майор полиции Александр Сокрутенко ушел в отставку.

В должности врио начальника УМВД Сергей Рейсон 2 декабря представил личному составу нового руководителя управления Уголовного розыска Александра Карлова и его заместителя Дмитрия Сергеева, отмечается в телеграм-канале УМВД.

Рейсон был назначен на должность замначальника УМВД по Калининградской области — начальника полиции в сентябре 2025 года.


