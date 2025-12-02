УМВД по Калининградской области временно возглавил Сергей Рейсон

Управление Министерства внутренних дел по Калининградской области временно возглавил полковник полиции Сергей Рейсон. Соответствующая информация размещена на сайте УМВД. Как отмечает Rugrad со ссылкой на источники в управлении, руководивший УМВД с 2021 года генерал-майор полиции Александр Сокрутенко ушел в отставку.



В должности врио начальника УМВД Сергей Рейсон 2 декабря представил личному составу нового руководителя управления Уголовного розыска Александра Карлова и его заместителя Дмитрия Сергеева, отмечается в телеграм-канале УМВД.

Рейсон был назначен на должность замначальника УМВД по Калининградской области — начальника полиции в сентябре 2025 года.