В зоопарке планируют отремонтировать чашу бассейна для ластоногих

В Калининградском зоопарке планируют отремонтировать чашу бассейна в вольере для ластоногих. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 4 млн рублей. Способ осуществления закупки — запрос котировок в электронной форме. Заявки принимаются до 18 сентября. Согласно ведомости объёмов работ, необходимо выполнить ремонт трещин, ограждения вольера, огрунтовку и окраску поверхности стен и другие работы.