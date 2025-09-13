Дятлова рассказала, как идёт строительство «несложной» ул. Катериничева

Подрядчик провёл подготовительные работы для строительства ул. Героя России Катериничева в Калининграде. Основные работы на объекте должны начаться «в максимально короткие сроки». Об этом рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Так как эта улица, считайте, строится в чистом поле, то есть там строительство не нужно вести в стеснённых условиях, то подрядчик говорит, что в максимально короткие сроки мы уже увидим большие работы на данном объекте. Если сейчас мы туда выйдем, то увидим, что уже выполнена подготовительная работа, сделана геодезическая разбивка оси дороги, проверили территорию на взрывоопасные предметы, уже завезён строительный материал для того, чтобы начинать строительство. Ещё раз говорю, что несложный объект, планируем завершить его в текущем году», — отметила Дятлова.

Ранее ул. Героя России Катериничева в Калининграде называлась ул. Горчакова. В документах она фигурирует под старым названием. Аукцион на строительство улицы власти анонсировали в 2024 году. Тогда, по информации сайта центра торгов, на работы планировалось выделить 62 млн 941 тыс. руб. В аукционе участвовали две компании. Победителем признали «Мосинжиниринг». Начальную стоимость контракта снизили на торгах на 352,5 тыс. рублей: с 70 510 893 до 70 158 339 рублей. Исполнить его необходимо до 22 декабря 2025 года. На работы отводится 130 дней.

Длина улицы составит 500 м. Планируются две полосы движения по 3 метра каждая. Ширина тротуаров — от 2,25 до 3,25 м, ширина велодорожки — от 2 до 3 м.