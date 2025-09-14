Археолог: первыми черными копателями на Замланде были пруссы

Первые черные копатели на территории Земландского полуострова (сегодня это территория Калининградской области) появились с приходом Тевтонского ордена. Такое мнение в беседе с «Новым Калининградом» высказала научный сотрудник сектора «Археология» Калининградского историко-художественного музея Дарья Лапина. Археолог уверяет, что начало массового строительства замков и цитаделей рыцарями ордена побудило местных жителей к разорению древних могильников.

«Пруссы были первыми чернокопателями на этой земле, — считает Дарья Лапина. — Валуны, которые все мы можем видеть на территории Калининградской области, ледникового происхождения. То есть их привез сюда ледник, он растаял, и камни тут остались. У нас нет своих месторождений камня, железа и других металлов. Курганы и могильники обычно представляли собой каменную насыпь, но пришёл Тевтонский орден, и возникла ситуация, что надо строить замки. Грубо говоря, орден подрядил пруссов на сбор камней. Естественно, пока они собирали камни с погребений, они что-то ещё находили. Поэтому мы фиксируем следы разрушения на этих могильниках».

Лапина также отмечает, что законодательство Тевтонского ордена запрещало поиск ценностей, и все находки жители должны были передавать властям ордена. Тем не менее, у археологов есть доказательства того, что расхитители гробниц часто переплавляли найденные предметы.

«Часть выставки „Древние воины Янтарного края“ (6+) у нас называется „Расхитители гробниц“, на ней у нас будут выставлены оплавки серебра, золота и бронзы; переплавленные предметы; весы, которые нашли рядом с могильником, — рассказывает Лапина. — Кроме того, какие-то материалы, которые обычно на поселениях находят, почему-то были нами найдены в погребениях другого века».

Эксперт также сообщила, что некоторым древним захоронениям «просто везло», так как «прусские расхитители прошли мимо них по касательной». Там сохранился комплекс, богатый золотом серебром. Кроме того, пруссы как правило, не трогали конские погребения.