Золото эстиев и расхитители гробниц: археологи рассказали об уникальных находках (фото)

16 сентября в Калининградском историко-художественном музее открывается выставка сокровищ из элитных погребений эстиев эпохи Великого переселения народов и Темных веков (конец IV–VII вв.) «Древние воины Янтарного края» (6+). Они были обнаружены археологами в течение последних тридцати лет лет во время раскопок на территории Земландского полуострова (северо-западная часть Калининградской области). «Новый Калининград» побывал на монтаже экспозиции и узнал, почему некоторые находки стали сенсацией, а сама грядущая выставка — настоящее событие, вызвавшее интерес не только у российских, но и у зарубежных коллег.



Часть предметов этой выставки уже экспонировалась с конца осени 2022 года в Государственном историческом музее в Москве, однако сейчас объём материала пятикратно увеличен, так как за последние три года сотрудники Института археологии Российской академии наук непрерывно исследовали находки, сделанные на территории Земландского полуострова.

Как и в ноябре 2022 года, так и сейчас центральный экспонат выставки — рог для питья с изображениями хищных и водоплавающих птиц, орнаментальные и стилистические сюжеты которого, по словам специалистов, имеют родство с предметами той же эпохи из Центральной и Северной Европы. Этот рог — один из 87 предметов, временно возвращённых в Калининград Государственным историческим музеем. Кроме того, около 300 предметов впервые показывает историко-художественный музей. Они охватывают период с IV по VII век нашей эры.

Об этой и других наиболее ценных экспонатах выставки «Новому Калининграду» рассказала научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Москвы Наталья Биркина. На территории Калининградской области она участия в раскопках не принимала, так как работает в Рязанской области, но пояснила, что автор раскопок Константин Скворцов самостоятельно атрибутировал и продатировал находки, сделанные на могильнике Алейка-7. Также она сообщила, что музей привёл коллекцию в порядок и «подбил её под норму музейного хранения и учета», а его специалисты смогли провести сравнение с подобными находками в других регионах.

«По богатству находок, наверное, только Скифосарматский мир может похвастаться подобным богатством конских захоронений, — говорит Биркина. — Столь богатые захоронения и погребения всадников находят не так часто. Тем более нечасто в захоронениях оставляли различные драгоценные материалы. Люди того народа, которым я занимаюсь в рамках своей исследовательской деятельности, тоже, видимо, были всадниками, но в могилу они укладывали лишь конскую упряжь. Непосредственно же погребение коней у этой культуры неизвестно».

Биркина также отмечает, что специалистам ещё предстоит узнать, какие вещи из тех, что были найдены археологами в погребениях эстиев, были связаны с необходимостью отправить их в загробный мир, а какие попали просто как личные вещи.

Исследования эпохи Великого переселения народов уже давали представление о богатстве погребений варварских элит. Наталья Биркина рассказала, что орнаментальные мотивы на упомянутом выше роге для питья, обнаруженном в Алейке-7 и являющемся центральным экспонатом выставки, очень напоминают украшения предметов из курганного некрополя Саттон-Ху, расположенного восточнее Вудбриджа в английском графстве Саффолк. Таким образом, можно сделать вывод, что народы, к которым относятся эти два погребения, производили культурный обмен.

«Саттон-Ху — это очень знатное погребение, которое связывают с одним из английских королей, а памятник Алейка-7 и многие другие, это памятники эпохи Великого переселения народов, когда происходил глобальный слом привычного мира, — продолжила Биркина. — Мы знаем, что гунны пришли с востока, тогда же произошёл слом Римской империи. В это время из-за прихода гуннов готы двинулись на территорию Римской империи и дошли до Испании. Остготы осели в Италии, а вандалы перешли в Северную Африку. То есть весь мир активно бурлил. При этом эстиев, насколько я понимаю, связывают с локальными автохтонными народами. Они, вероятно, не так активно передвигались, но они сидели на торговле янтарем. А торговля янтарём известна с древнейших времён, и эстии замечательно занимали некую свою нишу».

Уникальность выставки в Историко-художественном музее в том, что ранее с представленными на ней предметами работали только специалисты.

«Наши предметы ещё нигде не выставлялись, мы их в этом году только приняли фонды, — рассказала научный сотрудник сектора „Археология“ Калининградского историко-художественного музея Дарья Лапина. — Они проходили длительную реставрацию, некоторые предметы подверглись реконструкции. У нас есть, например, головы лошадей, на них закреплены четверики и удила, чтобы это было репрезентативно».

Часть выставки называется «Расхитители гробниц», она посвящена первым чернокопателям в истории Калининградской области. Ими, как уверяют археологи, были пруссы, и грабить могильники они начали с приходом Тевтонского ордена.

«Пруссы были первыми чернокопателями на этой земле, — считает Дарья Лапина. — Валуны, которые все мы можем видеть на территории Калининградской области, ледникового происхождения. То есть их привез сюда ледник, он растаял, и камни тут остались. У нас нет своих месторождений камня, железа и других металлов. Курганы и могильники обычно представляли собой каменную насыпь, но пришёл Тевтонский орден, и возникла ситуация, что надо строить замки. Грубо говоря, орден подрядил пруссов на сбор камней. Естественно, пока они собирали камни с погребений, они что-то ещё находили. Поэтому мы фиксируем следы разрушения на этих могильниках».

Лапина также отмечает, что законодательство Тевтонского ордена запрещало поиск ценностей и все находки жители должны были передавать властям ордена. Тем не менее у археологов есть доказательства того, что расхитители гробниц часто переплавляли найденные предметы. В частности, у могильников специалистами были обнаружены оплавки серебра, золота и бронзы, сами переплавленные предметы, формы для них (это большая редкость!) и даже весы, на которых, судя по всему, взвешивались драгметаллы. Кроме того, на древних захоронениях были найдены материалы, которые обычно находят на поселениях более поздних эпох.

Что касается разграбления захоронений, то данное явление, как уверяет Наталья Биркина, было весьма распространено в древности.

«Такие раскопки происходили по разным причинам и с разным смыслом, — считает Биркина. — В скандинавских сагах встречаются случаи, когда раскапывали древние погребения, чтобы получить оружие предков, чтобы получить силу предков и победить в какой-то войне или в бою. А бывало, что раскапывали исключительно с целью обогащения. Причем цель обогащения бывала разная».

Археолог привела в пример раскопки для добычи драгметаллов для переплавки или перепродажи, а также для использования древних артефактов в качестве амулетов и оберегов.

«Такое встречается, например, с первобытными каменными стрелами. В некоторых комплексах, например, V века, находили вещи, связанные Каменным веком. Возможно, конечно, эти предметы использовали как кресало», — уточнила Биркина.

Дарья Лапина рассказала, что некоторым древним захоронениям «просто везло», так как «прусские расхитители прошли мимо них по касательной». Там сохранился комплекс, богатый золотом и серебром. Кроме того, пруссы, как правило, не трогали конские погребения.

«На нашей территории с I до XIII века нашей эры были погребения с лошадьми. Это единственное место в Европе, где так долго хоронили вместе с лошадьми. Согласно Петру из Дуйсбурга, хронисту, который контактировал с Тевтонским орденом, пруссы этих лошадей не убивали. Они их загоняли до такого состояния, что кровь начинала поступать в лёгкие. Они не могли их, видимо, собственными руками убить, так как они были священными животными», — продолжает Лапина, ссылаясь на версию научного сотрудника Института археологии РАН Константина Скворцова.

Экспертный комментарий по этой теме «Новому Калининграду» дал сам Константин Скворцов. Он сообщил, что перед захоронением лошадь почти всегда загоняли, после чего ей уже в яме перерезали артерии. «Вы попробуйте здоровое отдохнувшее животное убедить забраться в узкую и глубокую яму. Перед этим его необходимо изрядно измотать. У нас есть доказательства этой версии, такие как, например, поза, в которой размещен скелет животного, и нахождение у шеи железных бритв», — добавил Скворцов.

Выставка, которая откроется во вторник в Историко-художественном музее Калининграда, проработает около года. За это время у специалистов и любителей археологических исследований будет время узнать о ценностях, которыми обладали древние обитатели Замланда. Посетители музея смогут увидеть не только предметы из некрополя Алейка-7, где специалисты обнаружили более 800 погребений. Экспозиция включает находки с других могильников, расположенных в Гурьевске (Кляйнхайде), Митино (Стантау), Логвино (Кляйн Меденау), Первомайском (Варникам), Путилово-2 (Гаутен), Шоссейном и Лангенен. Раскопки на этих памятниках экспедиция Института археологии РАН вела в 1996–2022 годах.

