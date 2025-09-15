В Калининграде с ул. Туруханской убирают линию обработки вторсырья

Из промзоны на ул. Туруханской, где находится станция перегрузки ТКО, эксплуатируемая ООО «Кристалл», убирают линию обработки раздельно собранных отходов, которая принадлежит крупному региональному переработчику ООО «Олимп-Дизайн». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном минприроды со ссылкой на директора ЕСОО Виталия Руткаускаса.

«В настоящее время линия сортировки ООО „Олимп-Дизайн“ переезжает в отдельно стоящее здание, расположенное в промышленной зоне на ул. Вагоностроительной, — цитируют Руткаускаса в министерстве. — На линию сортировки будут направляться раздельно собранные ПЭТ-бутылки для их переработки».

Директор ЕСОО обратил внимание, что ранее СМИ сообщили о переезде на ул. Вагоностроительную станции перегрузки твердых коммунальных отходов и попросил не путать её с линией обработки, где происходит досортировка раздельно собранных отходов. По его словам, станция перегрузки смешанных ТКО из мусоровозов в спецтехнику большей вместимости пока остаётся на своём месте.

Гендиректор ООО «Олимп-Дизайн» Святослав Лавриненко подтвердил «Новому Калининграду», что его компания не имела отношения к станции перегрузки, а только находилась на одной с территории с ней. Он также заметил, что сортировочная линия будет смонтирована в одном из крупнейших цехов Вагонзавода на улице Вагоностроительной. Сейчас, по словам Лавриненко, там уже работает линия по производству стеклополимерный плитки.