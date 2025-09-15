В Калининграде с ул. Туруханской убирают линию обработки вторсырья

В Калининграде с ул. Туруханской убирают линию обработки вторсырья
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

Из промзоны на ул. Туруханской, где находится станция перегрузки ТКО, эксплуатируемая ООО «Кристалл», убирают линию обработки раздельно собранных отходов, которая принадлежит крупному региональному переработчику ООО «Олимп-Дизайн». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном минприроды со ссылкой на директора ЕСОО Виталия Руткаускаса.

«В настоящее время линия сортировки ООО „Олимп-Дизайн“ переезжает в отдельно стоящее здание, расположенное в промышленной зоне на ул. Вагоностроительной, — цитируют Руткаускаса в министерстве. — На линию сортировки будут направляться раздельно собранные ПЭТ-бутылки для их переработки».

Директор ЕСОО обратил внимание, что ранее СМИ сообщили о переезде на ул. Вагоностроительную станции перегрузки твердых коммунальных отходов и попросил не путать её с линией обработки, где происходит досортировка раздельно собранных отходов. По его словам, станция перегрузки смешанных ТКО из мусоровозов в спецтехнику большей вместимости пока остаётся на своём месте.

Гендиректор ООО «Олимп-Дизайн» Святослав Лавриненко подтвердил «Новому Калининграду», что его компания не имела отношения к станции перегрузки, а только находилась на одной с территории с ней. Он также заметил, что сортировочная линия будет смонтирована в одном из крупнейших цехов Вагонзавода на улице Вагоностроительной. Сейчас, по словам Лавриненко, там уже работает линия по производству стеклополимерный плитки.

