Минприроды: станция перегрузки ТКО остаётся на Туруханской, но с допмероприятиями

Станция перегрузки отходов в промзоне на улице Туруханской пока останется на своём месте, несмотря на требования Роспотребнадзора перенести её на другой участок и выявленные нарушения в ходе проверки в отношении оператора станции (ООО «Кристалл»). В минприроды «Новому Калининграду» сообщили, что оператор занят дополнительными мероприятиями по приведению станции в надлежащее состояние и переносом перегрузки в ангар.

«Одновременно мы изыскиваем подходящий участок для переноса», — добавили в министерстве.

Отметим, что ранее директор ЕСОО Виталий Руткаускас сообщил «Новому Калининграду», что с Туруханской переезжает не станция перегрузки, а линия сортировки компании «Олимп-Дизайн».

Эту информацию подтвердил и гендиректор ООО «Олимп-Дизайн» Святослав Лавриненко. Он рассказал «Новому Калининграду», что его компания не имела отношения к станции перегрузки, а только находилась с ней на одной территории.

Ранее в минприроды пояснили, что перегрузка отходов на Туруханской проходит в третьем поясе зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения. Этот факт, как уточнялось, не является нарушением закона.