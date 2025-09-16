Минприроды: станция перегрузки ТКО остаётся на Туруханской, но с допмероприятиями

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Станция перегрузки отходов в промзоне на улице Туруханской пока останется на своём месте, несмотря на требования Роспотребнадзора перенести её на другой участок и выявленные нарушения в ходе проверки в отношении оператора станции (ООО «Кристалл»). В минприроды «Новому Калининграду» сообщили, что оператор занят дополнительными мероприятиями по приведению станции в надлежащее состояние и переносом перегрузки в ангар.

«Одновременно мы изыскиваем подходящий участок для переноса», — добавили в министерстве.

Отметим, что ранее директор ЕСОО Виталий Руткаускас сообщил «Новому Калининграду», что с Туруханской переезжает не станция перегрузки, а линия сортировки компании «Олимп-Дизайн».

Эту информацию подтвердил и гендиректор ООО «Олимп-Дизайн» Святослав Лавриненко. Он рассказал «Новому Калининграду», что его компания не имела отношения к станции перегрузки, а только находилась с ней на одной территории.

Ранее в минприроды пояснили, что перегрузка отходов на Туруханской проходит в третьем поясе зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения. Этот факт, как уточнялось, не является нарушением закона.

В мае текущего года жители Калининграда пожаловались губернатору, что в тёплые дни от станции исходит резкий запах. По словам одной из калининградок, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки «уже ходят по парковке». Минприроды тогда со ссылкой на регионального оператора пояснило, что вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается.

