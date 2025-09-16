Росимущество снова сдаёт в аренду бывшее кафе «Отдых» на ул. Черняховского (фото)

Фото: сайт ГИС «Торги»
Территориальное управление Росимущества по Калининградской области вновь объявило аукцион на право аренды бывшего кафе «Отдых» на ул. Черняховского, 78а, в Калининграде. Извещение опубликовано на сайте ГИС «Торги».

Начальная цена без учёта НДС — 1 215 400 рублей (арендный платёж за год). Шаг аукциона — 60 770 рублей (5%). Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 сентября. Торги назначены на 1 октября. Срок действия договора — пять лет.

Общая площадь здания — 271,9 м². Кадастровый номер — 39:15:132306:40. Указанный год ввода в эксплуатацию — 1945. Кадастровая стоимость — 18 800 218 рублей. Ограничения и обременения отсутствуют.

Участвовать в торгах могут субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые или «организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органов госвласти и местного самоуправления».

Как утверждают очевидцы, ранее в помещении на перекрёстке ул. Черняховского и Сергеева находилось бомбоубежище. В конце 1985 года в нём открылось кафе «Отдых». Как писала «Калининградская правда» 29 ноября 1985 года, безалкогольный бар был рассчитан на 60 мест, находился в ведении располагавшегося рядом ресторана «Русский чай». В последние годы помещение пустовало.

В апреле победителем тендера на право арендовать помещения бывшего кафе «Отдых» было признано ООО «Амберстрой», повысившее начальный размер годового арендного платежа с 1, 476 млн руб. до 3,174 млн руб.

