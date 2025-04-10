Росимущество нашло арендатора для бывшего кафе «Отдых» на ул. Черняховского

Победителем тендера на право арендовать помещения бывшего кафе «Отдых» на перекрестке улиц Черняховского и Сергеева в Калининграде признано ООО «Амберстрой». Компания предложила 3,248 млн руб. годовой арендной платы за имущество. Информация размещена на сайте ГИС «Торги».

В торгах на право арендовать помещения бывшего кафе претендовали два участника, «Амберстрой» предложил наибольшую цену, повысив начальный размер годового арендного платежа с 1, 476 млн руб. до 3,174 млн руб. Назначение помещения — общественное питание

Отметим, компания «Амберстрой» являлась подрядчиком госпредприятия «Балтберегозащита», занимаясь берегоукреплением в Куликово.

Помещение бывшего кафе имеет один подземный этаж, год ввода в эксплуатацию указан как 1945-й, площадь объекта 271,9 кв.м, кадастровая стоимость — 18,8 млн руб. Росимущество сдает его в аренду на пять лет. В документации отмечается, что возможна субаренда помещений.

Как утверждают очевидцы, ранее в помещении на перекрестке ул. Черняховского и Сергеева находилось бомбоубежище. В конце 1985 года в нём открылось кафе «Отдых». Как писала «Калининградская правда» 29 ноября 1985 года, безалкогольный бар был рассчитан на 60 мест, находился в ведении располагавшегося рядом ресторана «Русский чай». В 2000-ных годах в помещении располагалось кафе «Росгартен». В последние годы оно пустовало.