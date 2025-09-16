На аварийные работы на участке русла реки Алейки выделяют более 120 млн рублей

На аварийные работы на участке русла реки Алейки выделяют более 120 млн рублей

На участке русла реки Алейки в Зеленоградском округе планируют провести аварийно-восстановительные работы в целях предупреждения чрезвычайной ситуации регионального характера. К поиску подрядчика для выполнения работ готовится ГБУ «Балтберегозащита». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Финансирование рассчитано на два года. 27 941 000 рублей планируют потратить в текущем году, ещё 93 244 307 рублей — в 2026-м. Общий объём финансового обеспечения — 121 185 307 рублей. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Река Алейка не раз выходила из берегов. Осенью 2017 года она залила СНТ «Рощино-Зеленоградск» и «Чайка-1» (всего около 600 участков). Тогда из-за дождей в Калининградской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

В 2020 году правительство области выделяло на проект аварийно-восстановительных работ в устье реки Алейки порядка 1,5 млн рублей.

