Цену аварийных работ на участке русла реки Алейки снизили на торгах на 22 млн (фото)

ГБУ «Балтберегозащита» нашло подрядчика для проведения аварийно-восстановительных работ на участке русла реки Алейки в целях предупреждения чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в торгах принимали шесть компаний. Заявки двух из них комиссия посчитала не соответствующими требованиям закупки и отклонила. Победитель снизил начальную стоимость торгов на 22,4 млн рублей — со 121,2 до 98,8 млн. Название компании, с которой планируют заключить контракт, на момент подготовки материала на сайте указано не было.

Как сообщили в «Балтберегозащите», «устье реки периодически заносится морскими наносами». Из-за этого повышается уровень воды, и в посёлке Рощино происходят подтопления.

Для решения проблемы подрядчику предстоит:

— укрепить устьевой участок реки и защитить его от штормов;

— создать устойчивое русло;

— укрепить прилегающий участок берега.

Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2026 года.





Река Алейка не раз выходила из берегов. Осенью 2017 года она залила СНТ «Рощино-Зеленоградск» и «Чайка-1» (всего около 600 участков). Тогда из-за дождей в Калининградской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

В 2020 году правительство области выделяло на проект аварийно-восстановительных работ в устье реки Алейки порядка 1,5 млн рублей.