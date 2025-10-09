Цену аварийных работ на участке русла реки Алейки снизили на торгах на 22 млн (фото)

Цену аварийных работ на участке русла реки Алейки снизили на торгах на 22 млн (фото)
Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»
ГБУ «Балтберегозащита» нашло подрядчика для проведения аварийно-восстановительных работ на участке русла реки Алейки в целях предупреждения чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в торгах принимали шесть компаний. Заявки двух из них комиссия посчитала не соответствующими требованиям закупки и отклонила. Победитель снизил начальную стоимость торгов на 22,4 млн рублей — со 121,2 до 98,8 млн. Название компании, с которой планируют заключить контракт, на момент подготовки материала на сайте указано не было.

Как сообщили в «Балтберегозащите», «устье реки периодически заносится морскими наносами». Из-за этого повышается уровень воды, и в посёлке Рощино происходят подтопления.

Для решения проблемы подрядчику предстоит:

— укрепить устьевой участок реки и защитить его от штормов;

— создать устойчивое русло;

— укрепить прилегающий участок берега.

Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2026 года.


Река Алейка не раз выходила из берегов. Осенью 2017 года она залила СНТ «Рощино-Зеленоградск» и «Чайка-1» (всего около 600 участков). Тогда из-за дождей в Калининградской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

В 2020 году правительство области выделяло на проект аварийно-восстановительных работ в устье реки Алейки порядка 1,5 млн рублей.

