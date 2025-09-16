В КППК уточнили, когда завершится сезон курсирования поезда до Краснолесья

До завершения сезона курсирования пригородных поездов по маршруту Калининград-Краснолесье осталось меньше двух недель. Об этом сообщили в Калининградской пригородной пассажирской компании.

«Пригородные поезда в пос. Краснолесье в этом году курсируют до 28 сентября включительно. Поезд в Краснолесье будет отправляться с Южного вокзала в 9:55 и прибывать на конечный пункт в 12:35. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Обратно в Калининград поезд отправится в 18:25 и прибудет на Южный вокзал в 21:00», — уточняют железнодорожники.

Стоимость проездного билетов до пос. Краснолесье: из Калининграда — 464 руб., из Черняховска — 232, из Гусева — 168, из Нестерова — 104. Время в пути от Южного вокзала — 2 часа 40 мин.