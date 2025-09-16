Россельхознадзор приостановил ввоз в регион 22 тонн рыбы с Фарерских островов

Россельхознадзор приостановил ввоз в Калининградскую область 22 тонн мороженой скумбрии, поступившей с Фарерских островов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Калининградской области на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Сириус» при проведении досмотра партии рыбы выявили несоответствие дат выработки продукции, указанных в ветеринарном сертификате и на маркировочной этикетке. Пробы направили для исследований на показатели безопасности.