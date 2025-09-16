В Калининграде завершили работы по ремонту башни «Фридрихсбургских ворот» (фото)

В Калининграде завершились работы по по ремонту юго-восточной башни объекта культурного наследия «Фридрихсбургские ворота» на ул. Портовой, 39. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Реставратор39».

«Работы включали в себя ремонт и укрепление защитного слоя клинкерного облицовочного кирпича, восстановление минерального основания, укрепление стен спuральными анкерами RSA, очистка поверхности фасада, ремонт-реставрация швов, гидрофобизазация поверхностей», — рассказали о ходе работ.

Согласно информации портала Prussia39, цитадель «Фридрихсбург» была построена в 1657 году, неоднократно модернизировалась и достраивалась. До настоящего времени сохранились «Фридрихсбургские ворота» XIX века. В 2007 году «Фридрихсбургские ворота» взял под свою опеку Музей Мирового океана.

Ранее сообщалось, что ММО выделил 1,5 млн руб. на выполнение работ по текущему ремонту юго-восточной башни.