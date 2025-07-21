Башню «Фридрихсбургских ворот» планируют отремонтировать за 1,5 млн рублей

Музей Мирового океана заключает контракт на выполнение работ по текущему ремонту юго-восточной башни объекта культурного наследия федерального значения «Фридрихсбургские ворота», расположенного по адресу: ул. Портовая, 39. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка осуществлена у единственного поставщика 21 июля 2025 года. На момент подготовки материала название компании на сайте указано не было. На работы выделяют 1 586 760 рублей.

Согласно информации портала Prussia39, цитадель «Фридрихсбург» была построена в 1657 году, неоднократно модернизировалась и достраивалась. До настоящего времени сохранились «Фридрихсбургские ворота» XIX века. В 2007 году «Фридрихсбургские ворота» взял под свою опеку Музей Мирового океана.