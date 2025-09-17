Максимальные зарплаты в Калининградской области превысили минимальные в 5,5 раза

В Калининградской области зарплаты 20% наиболее высокооплачиваемых работников превысили зарплаты 20% самых низкооплачиваемых в 5,5 раза — 169,5 тыс.руб. против 31,1 тыс.руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza.



Наибольшая разница в заработках (8,7 раза) характерна для Москвы: разрыв между самой небольшой и максимальной зарплатами составил 390,8 тыс.руб. Высокий уровень зарплатного неравенства отмечается в Астраханской области (разница в 6,7 раза), Санкт-Петербурге и Подмосковье (6,6 раза).

Минимальный разрыв в оплате труда сотрудников фиксируется в Тыве (разница в 3,6 раза) — от 36,4 тыс. руб. до 131 тыс. руб.