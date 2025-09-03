Калининградстат вновь сообщил о росте зарплаты жителей области

В июне в Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата составила 79 639,7 руб. Как отмечает Калининградстат, по сравнению с маем она выросла на 5,8%.

По информации службы государственной статистики, за год зарплата увеличилась на 18,9%. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2025 года составила 106,3% к уровню июня 2024 года и 105,1% — к уровню мая 2025 года», — добавил Калининградстат. Помимо прочего, среднемесячная номинальная зарплата работников, начисленная в январе-июне, составила 73 692 руб. (+17,7% за год).

Самые высокие зарплаты традиционно получают сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 135 055,4 руб., что на 83,3% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (111,7 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (101,2 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (93 тыс.).