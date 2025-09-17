Власти пообещали снести старинную ограду на ул. Невского до конца года

Старинную ограду перед домами № 56, 58-58 А и 60 на улице Невского в Калининграде власти обещают снести до конца текущего года. Жители указанных домов сообщили «Новому Калининграду», что получили очередной ответ от председателя комитета муниципального контроля Константина Габичева через «Платформу обратной связи» Госуслуг, в котором он называет ограждение «противоречащим действующему законодательству».

«Согласно сведениям цифрового дежурного плана города Калининграда, ограждение в районе домов №№ 56, 58-58А, 60 по ул. А. Невского, расположено за границами сформированных под указанные дома земельные участки в границах установленных красных линий улицы ул. А. Невского, — в очередной раз пояснил чиновник. — Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территория общего пользования — территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), на которую, согласно статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется. Размещение на территории общего пользования ограждений противоречит действующему законодательству. В связи с чем ограждение подлежит демонтажу».

Далее Габичев отметил, что «проведение ремонтно-восстановительных работ указанного ограждения за счет средств администрации нецелесообразно», добавив, что снос ограды планируют провести до конца 2025 года.

«После проведения работ по демонтажу ограждения, будут проведены работы по благоустройству территории», — заключил председатель комитета.

В свою очередь жители планирую провести очередное собрание 22 сентября, где вместе с управляющей компанией и юристом они хотят рассмотреть варианты сохранения ограды.

На стороне жителей выступили и несколько калининградских общественников и краеведов. Один из них, Александр Панфилов, заметил, что ситуация, в которую попали жители домов на перекрёстке улиц Невского и Артиллерийской, может стать типичной для Калининграда.

«В этой ситуации большинство домов в исторической части Калининграда, — пояснил он. — Люди живут и не знают, что часть „их“ территории на самом деле территория города. Уже завтра могут прийти чиновники из мэрии и всё снести».

Напомним, что весной этого года жители частных домов на улице Дадаева, где 1 марта начался ремонт, также получили уведомления от комитета муниципального контроля, предупреждающие о сносе ограждений. В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» тогда же рассказали, что горвласти не покушаются на недвижимость жителей, а всего лишь рекомендуют перенести ограждения за «границы красных линий».

«Некоторые жители самостоятельно расширили земельные участки за счёт городских территорий, из-за чего при ремонте тротуаров у подрядчика не остаётся места для высадки тех же зелёных насаждений», — уточнили в мэрии.

Подобные объявления появились и на исторических оградах улицы Брамса.