Жителей улицы Дадаева предупредили о сносе заборов перед их домами (фото)

Жителей улицы Дадаева предупредили о сносе заборов перед их домами (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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Жители частных домов на улице Дадаева, где 1 марта этого года начался ремонт, получили уведомления от комитета муниципального контроля, предупреждающие о сносе ограждений. Пример объявления «Новому Калининграду» продемонстрировала одна из жительниц города.

«Такие бумажки повесили нам на заборы. Мы звонили по указанным номерам, там подтвердили информацию и сказали, что официальные письма будут позже, — сообщила горожанка. — Город собирается расширить дорогу. Но если они это сделают, то дома начнут нарушать ГОСТ по расстоянию дома до края участка, то есть будет повод в дальнейшем снести и дома тоже».

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» рассказали, что горвласти не покушаются на недвижимость жителей, а всего лишь рекомендуют перенести ограждения за «границы красных линий».

«Некоторые жители самостоятельно расширили земельные участки за счёт городских территорий, из-за чего при ремонте тротуаров у подрядчика не остаётся места для высадки тех же зелёных насаждений», — уточнили в мэрии.

Напомним, что в конце февраля этого года в мэрии предупредили, что ремонт на улице Дадаева начнётся с 1 марта, из-за чего временно изменится маршрут следования микроавтобуса № 64.

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