В сквере на ул. Шевченко в Калининграде начали ремонт «Мировых часов» (фото)

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

В Калининграде начали ремонтировать «Мировые часы», расположенные в сквере на ул. Шевченко. С верхней части конструкции демонтировали циферблаты, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Контракт на проведение ремонта городских часов «Древо времени» (они же «Мировые часы» и «Часовые пояса») власти заключили со специализированной службой по вопросам похоронного дела МБУ «Альта». Такое решение в администрации Калининграда объяснили тем, что учреждение имеет дополнительный вид деятельности, позволяющий заниматься подобными работами, — «строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки».

На участие в торгах была подана только одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям. Контракт с МБУ «Альта» был заключён 9 сентября 2025 года по максимальной стоимости — 2 128 448 рублей. Срок исполнения — 18 декабря. На работы отводится 60 дней.

В перечне необходимых работ восстановление основания и мозаичного панно, ремонт самих часов, в том числе металлических конструкций и табличек. Для проведения работ необходимо использовать «устойчивые к внешнему воздействию, лёгкие в уходе, вандалоустойчивые, имеющие длительный срок службы материалы». Гарантия на весь объём работ должна действовать в течение двух лет.

О том, что городские власти заключают контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории памятного знака «Древо времени» с ООО «Центр строительства и проектирования», стало известно ещё в октябре 2023 года. Цену контракта компания снизила с 830 до 814 тыс. рублей.

«Мозаика там действительно в плохом состоянии. Некоторые таблички пропали, а также оторвали металлические меридианы. Несколько лет назад часы какое-то время ещё работали. Сегодня они, конечно, не функционируют», — сообщал ранее «Новому Калининграду» калининградский общественник Евгений Мосиенко, выступающий координатором инициативной группы «Наследие стен».

Учредитель МБУ «Альта» — администрация Калининграда, правопредшественник — МП «Альта». В 2021 году Областной арбитражный суд признал МП «Альта» членом картеля ритуальных компаний, предприятие оштрафовали на 700 тысяч рублей.

