Облвласти уточнили, в каких населенных пунктах до конца года появятся новые ФАПы

До конца года в семи муниципалитетах Калининградской области будет устанлвлено 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«В этом году их 14, пока охватили 7 муниципалитетов. Часть пунктов уже в процессе монтажа, другая половина – паромом на пути в регион. В этом году на программу выделили 125,5 млн рублей», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Новые ФАПы появятся в следующих поселках: Березовка, Гвардейское и Надеждино Багратионовского округа, Заречье Гвардейского округа, Дубки и Лесное Неманского округа, Ильинское и Калинино Нестеровского округа, Суворовка, Гаврилово, Кадымка Озерского округа, Рощино и Знаменка Правдинского округа.

В 2026 году облвласти планируют закупить еще 15 фельдшерско-акушерских пунктов.