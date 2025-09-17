Облвласти уточнили, в каких населенных пунктах до конца года появятся новые ФАПы

До конца года в семи муниципалитетах Калининградской области будет устанлвлено 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«В этом году их 14, пока охватили 7 муниципалитетов. Часть пунктов уже в процессе монтажа, другая половина – паромом на пути в регион. В этом году на программу выделили 125,5 млн рублей», — написал губернатор в своем телеграм-канале. 

Новые ФАПы появятся в следующих поселках: Березовка, Гвардейское и Надеждино Багратионовского округа, Заречье Гвардейского округа, Дубки и Лесное Неманского округа, Ильинское и Калинино Нестеровского округа, Суворовка, Гаврилово, Кадымка Озерского округа, Рощино и Знаменка Правдинского округа. 

В 2026 году облвласти планируют закупить еще 15 фельдшерско-акушерских пунктов. 

 

