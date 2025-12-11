В Неманском округе открыли два модульных ФАПа

В Неманском округе открыли два модульных ФАПа

В посёлках Дубки и Лесное Неманского муниципального округа открыли 2 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В декабре, по словам губернатора, планируют открыть ещё 12 пунктов.

Ранее Беспрозванных сообщил, что на установку ФАПов в этом году выделили 125,5 млн рублей. Новые пункты появятся в следующих поселках: Березовка, Гвардейское и Надеждино Багратионовского округа, Заречье Гвардейского округа, Ильинское и Калинино Нестеровского округа, Суворовка, Гаврилово, Кадымка Озерского округа, Рощино и Знаменка Правдинского округа. В 2026 году облвласти планируют закупить еще 15 фельдшерско-акушерских пунктов. 

